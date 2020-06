Mario Salas tiene un nuevo reto en su carrera y con otro club grande: Alianza Lima. Ya estuvo en dos grandes de Chile como Colo Colo y Universidad Católica, además de Sporting Cristal en el Perú, con el que salió campeón con uno de los mejores equipos en el fútbol peruano de los últimos años.

A poco del reinicio de la Liga 1, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que algún jugador pueda sumarse al plantel: “Me gustaría traerme a Alianza a algún jugador chileno y estamos viendo nombres”, indicó Salas en Radio Cooperativa. Al ser consultado por Gabriel Costa, fue tajante y afirmó que “Él me encanta como jugador, pero creo que está en otra etapa de su vida. Tampoco tenemos una necesidad imperiosa por traer a alguien en su puesto”.

De otro lado, Mario Salas realizó una autocrítica a su paso por Colo Colo: “No fuimos regulares en nuestra forma de jugar; hacíamos partidos muy buenos y el siguiente no era igual, o en el mismo partido teníamos un tiempo muy bueno y otro que no era de la misma forma. Si hay algo a mejorar, es justamente mantener esta continuidad en el juego”, comentó el ‘Comandante’.

“Si hay un tema que a nosotros nos faltó o tuvimos un talón de Aquiles fue no tener esta continuidad en el juego, no fuimos regulares en nuestra forma de jugar. Si bien mi paso por Colo Colo no fue positivo en cuanto la idea de juego, sí hubo objetivos cumplidos, como clasificar a Copa Libertadores”, añadió el técnico de Alianza Lima sobre su paso por el club ‘Albo'.

Recordemos que dentro de poco se reiniciarán los entrenamientos en el fútbol peruano, que tiene planeado que el 31 de julio sea la fecha de inicio del campeonato, un torneo donde Alianza Lima ha sumado 7 puntos en 6 partidos y marcha a 9 de distancia del líder Alianza Universidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO