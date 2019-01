Mariano Soso se disculpó con Cristal por hincha que jugó por Emelec

Pide disculpas. En el último amistoso de Emelec y Sporting Cristal en Ecuador por el día de la 'Explosión Azul', un hecho llamó la atención en los hinchas rimenses y es que un aficionado ecuatoriano que ganó un concurso, pudo jugar con el equipo local cuando el marcador ya estaba 3-0.

Los hinchas celestes tomaron lo sucedido como una burla luego de una goleada, por ello, Mariano Soso, ex técnico de Sporting Cristal campeón en 2016 y ahora de Emelec, habló en conferencia de prensa y pidió las disculpas respectivas a los hinchas cerveceros.

Las disculpas de Mariano Soso

Video: @diegoteran93

"Por una cuestión contractual hemos tenido que incluir a un hincha para que tenga una experiencia única, atetando contra la competitividad que merece el juego. Hemos enfrentado a un equipo que tiene su prestigio y lamentamos que el negocio atraviese lo deportivo", indicó el técnico argentino..

Para finalizar su conferencia, Soso recordó su pasado rimense. "Pude percibir la molestia del rival, es un equipo al que yo le debo mucho. Me parece valioso poder aclarar esta situación en la cual me veo sometido y con cierta disconformidad, los partidos no merecen esto", culminó.

Cabe mencionar que este domingo, el conjunto cervecero presentará a su plantel 2019 en el 'Día de la raza celeste' en las instalaciones del estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos de Alexis Mendoza quieren empezar con el pie derecho esta nueva temporada.

TAMBIÉN LEE