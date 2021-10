Pocas veces se escucha a un futbolista (o entrenador) hacer una autocrítica pública sobre su desempeño. Menos si es que acaba de ser la figura en un encuentro en el que su equipo ha salido airoso. Eso es lo que hizo Marcos Riquelme, delantero argentino que marcó un doblete en la victoria 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Lima, en partido válido por la fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1.

Finalizado el compromiso, el atacante compareció ante la prensa y analizó el triunfo cervecero. “Salimos a jugar un partido que sabíamos que iba a ser intenso en relación a lo que nosotros hagamos. Sabíamos que ellos son un equipo muy duro, que hicieron una gran fase 2, un rival al que le costaba entrarle y hacerle goles, pero encontramos dos goles rápidos que nos dieron mucha tranquilidad”, expresó Riquelme para GOLPERÚ.

“En el segundo tiempo entramos un poco dormidos y ellos salieron a presionar un poco más arriba y se armó un lindo partido”, añadió el delantero que ha sumado 8 goles con Sporting Cristal.

“Nunca dejé de trabajar”

En otro momento de la charla, Riquelme reconoció que el hincha celeste esperaba más de él, pero por diversas razones no ha podido satisfacer esas expectativas. “Lamentablemente no he cumplido las expectativas que tenía que cumplir, soy consciente de que las lesiones y la falta de pretemporada en este principio de año me pasó la cuenta en los primeros partidos de la Fase 1. Me he perdido muchos partidos, tuve dos desgarros, y la verdad que eso me ‘mató’, pero nunca dejé de trabajar”, subrayó.

“Con el apoyo de mis compañeros, los médicos y del ‘profe’ (Mosquera), y de la familia obviamente que siempre está, traté de salir adelante. Esto es un pequeño premio por el esfuerzo que nunca dejamos de creer”, culminó el atacante cervecero.

