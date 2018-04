Marcio Valverde hizo grave denuncia contra la Policía

El jugador de Sport Huancayo, Marcio Valverde, denunció públicamente a efectivos de la Policía luego de que estos le faltaran el respeto a su esposa.

"Hoy efectivos de la @PoliciaPeru en Huancayo le faltaron el respeto a mi esposa mientras manejaba y llevaba a mi hijo al cole. No me extiendo más pero luego no pidan respeto cuando no lo dan. No crean que porque tienen un uniforme van hacer lo que se les da la gana", escribió Marcio Valverde en Twitter.

Luego, el futbolista compartió una imagen relatando lo que vivió su esposa y cómo fue que los policías le faltaron el respeto.