Lo tomará en cuenta. El mercado de fichajes sigue abierto en la Liga 1 y hasta el momento hay varias movidas en los equipos peruanos. Uno de los fichajes que se pueden dar en los próximos días es el de Christofer Gonzales a Alianza Lima, pues el popular ‘Canchita’ dejaría Sporting Cristal para ponerse la camiseta ‘grone'.

Sin embargo, para el técnico rimense, Manuel Barreto, él contará con Christofer Gonzales por todo el 2020 ya que no tiene información al respecto de un supuesto traspaso a Alianza Lima en la temporada, pues así lo dio a conocer en conferencia de prensa.

“Cuento con Christofer, no tengo ninguna información distinta a eso. Entrenó muy bien, con muchas ganas y predisposición. No me comentó nada al respecto”, indicó el DT del conjunto ‘celeste'.

Finalmente, Manuel Barreto señaló que el plantel de Sporting Cristal no está cerrado pues esperan reforzar uno o dos extremos. “Las posiciones que buscamos reforzar la conoce el área deportiva, desde antes que finalice el torneo. Buscábamos uno o dos extremos. El plantel no está cerrado, Cristal tiene tendencia a prestar 10 a 15 jugadores. Esta temporada no será la excepción”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR