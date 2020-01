Siguen los comentarios. Magaly Medina ha ‘iniciado’ una nueva relación con Alianza Lima luego de difundir el ampay de Jean Deza y Carlos Ascues. La periodista y conductora de espectáculos se mostró indignada luego de escuchar el audio de Gustavo Zevallos refiriéndose a ella.

“Ayer (miércoles) transmitimos un audio que se hizo viral, donde gerente deportivo de Alianza Lima nos insulta de una manera tremenda (...) Hoy, en conversación con una radio, aceptó que él era quien se refirió a mi. En público y en privado, yo no aceptó sus disculpas. Mencionarme a mi madre es un insulto horroroso”, indicó Magaly.

Magaly Medina comentó en su último programa que ha recibido amenazas y que luego del audio filtrado por Gustavo Zevallos, el dirigente le mostró su total respeto por parte del club. "Esa clase de respeto no quiero. Si me van a respetar mentándome la madre, gracias, ahí no más”, agregó.

Gustavo Zevallos pidió disculpas a Magaly Medina

El director deportivo de Alianza Lima conversó con Radio Nacional en las últimas horas y aceptó que la voz que se escucha en el audio es de él. Al mismo tiempo, aprovechó en pedir disculpas públicas y reconocer su error.

"Quiero explicar un poco el audio que apareció, es mío, el respeto hacia la señora Magaly Medina de parte mía y del club es total. Yo no he dado ninguna declaración pública, fue un comentario en un chat, no lo he debido hacer y lo lamento. No tengo por qué hacer un comentario con el calificativo que apareció, fue una conversación entre amigos, no me justifico y es una señora que merece el respeto y me gustaría que este tema quede zanjado”, sostuvo el directivo.

