Magaly Medina se refirió a Paolo Guerrero tras conocer sanción del TAS

Es confirmado que Paolo Guerrero no jugará el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana y ello le causa gran tristeza a todo el pueblo futbolero que lo quería ver en dicha competición en el mes de junio.

En medio de los lamentos, una acción de la periodista Magaly Medina causó polémica en redes sociales, tras referirse al caso de Paolo Guerrero y su sanción que lo inhabilita a jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. "¡Salud!", fue lo que tuiteó la popular 'Urraca', en su cuenta oficial de twitter.

Se pronuncia

Dicha actitud fue rápidamente respondida por la misma Magaly Medina en otro tuit: "Y cómo es, que me burlé? Lo viste? O alucinaste?".

"Vamos con una noticia de último minuto. Ya salió la sentencia del TAS para Paolo Guerrero. El grupo arbitral ha decidido sancionarlo con 14 meses de suspensión (...) Está fuera de la copa del mundo, Guerrero no forma parte de la copa del mundo. El TAS no le creyó a su defensa, el TAS lo considera culpable", informó en vivo Medina.

"Como dije alguna vez, debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo la entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Alguna vez me pasó en la vida, por eso fui a la cárcel. No creyeron mi verdad sabiendo yo cuál era la verdad, teniendo mi conciencia limpia y tranquila. Suele suceder Paolo Guerrero, así son las cosas y el Perú lamentablemente no tendrá su jugador más importante en el Mundial", señaló Magaly Medina generando diversas reacciones.





