Magaly Medina anuncia otro ampay a Carlos Ascues y le envía mensaje a Pablo Bengoechea [VIDEO

La fiesta no fue únicamente en su casa. Magaly Medina La Firme sigue causando terremotos en la interna de Alianza Lima y todavía ni se inicia la temporada de manera oficial. La periodista divulgó un video donde se aprecia a Carlos Ascues disfrutando en una discoteca mientras los íntimos atraviesan la mitad de su pretemporada.

Magaly Medina decidió responder a Pablo Bengoechea con más pruebas de sus jugadores, luego de que el DT de Alianza Lima defendiera a Carlos Ascues y Jean Deza, ante una supuesta indisciplina en la pretemporada, ahora la conductora decidió sacar al aire unas imágenes donde se aprecia al mediocampista en una fiesta ‘que no es dentro de su casa’.

Magaly Medina tiene otro ampay a Carlos Ascues

ascues magaly ampay

‘Los futbolistas salieron. ¿Me tengo que enojar con Ascues porque estaba en su casa? ¿Tienen que vivir todo el año en Matute?. No lo llamo falta (lo de Deza y Ascues). Eligieron hacer eso como cualquier ser humano que quiera salir a bailar. El jugador tiene que ser ejemplo para sus hijos, no para los programas de TV. Dentro del plantel debe haber gente que se acostó más tarde, pero ni los filmaron. Entrenaron tres veces el día lunes. Ninguno se ha perdido el entrenamiento’, declaró Bengoechea en conferencia de prensa sobre el video de sus jugadores.

Alianza Lima | Jean Deza y Carlos Ascues protagonizan ampay de Magaly TV en “tonazo hasta el amanecer” | VIDEO

En las imágenes del primer video difundido por Magaly TV La Firme se ve a Carlos Ascues y Jean Deza bajando de uno de los autos con varias bolsas en la mano, asimismo, un grupo de jóvenes también se lucen junto a los futbolistas.

El ampay de Jean Deza y Carlos Ascues, que por cierto estuvieron acompañados por más jugadores aliancistas en plena Pretemporada 2020. #MagalyTvLaFirme



¿Pablo Bengoechea hará algo? 🙏 Esperemos que sí, por el bien de Alianza Lima. 💙⚽️ pic.twitter.com/m32AlxKRrf — Josué ✊❤🇵🇪 (@Josue14470) January 15, 2020

Como se recuerda Alianza Lima inició su pretemporada el lunes 6 de enero y durante la semana estuvieron trabajaron en Cieneguilla a doble turno. Los jugadores fueron liberados la tarde del sábado y se volvieron a incorporar la noche del domingo.

¿Alianza Lima tomará otra medida?

Ahora la pelota está en la cancha de Alianza Lima, el estratega de los ‘blanquiazules’ había apoyado su defensa en que los jugadores se encontraban en casa de uno de ellos, ahora que saldrán a la luz imágenes en una discoteca el discurso podría cambiar.

‘Lo que aquí hubo es una reunión. Como salió en televisión, no está bien. Son jugadores de Alianza que no tienen que salir expuestos. Hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino y a 20 del sexo masculino. Hay que ver a quién invito a mi casa. Lo vamos a tomar como enseñanza y hay que ver que no se repita’, agregó el DT de Alianza Lima.

También puedes leer:

Selección peruana | La atención médica que recibió Franco Medina tras la lesión al hombro que sufrió en prácticas de la Sub-23 [VIDEO]

Selección peruana Sub 23: Kluiverth Aguilar reemplazará a Franco Medina en el Preolímpico Colombia 2020, según ESPN

Thomas Müller y Mats Hummels tienen chances de estar con Alemania en los Juegos Olímpicos Tokio 2020