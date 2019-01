Luis Tejada llegó a Chiclayo para sumarse a los trabajos de Piratas FC

No se quiere ir de Perú. El panameño, Luis Tejada es el flamante refuerzo del equipo recién ascendido, Molinos El Pirata, y este viernes llegó a la ciudad de Chiclayo para ponerse la camiseta verde y blanca para la temporada 2019 en la Liga 1.

El equipo norteño iniciará con su pretemporada en los próximos días y el 'Pana' ya pisó suelo peruano luego de sus vacaciones, a su llegada dijo encontrarse contento de regresar a Chiclayo, pues en el 2011 vistió los colores del Juan Aurich en donde salió campeón ante Alianza Lima.

"Vengo por que en esta ciudad siempre me fue bien y me siento identificado con Chiclayo", expresó el goleador y ex jugador de Universitario. Luego de ello, el 'Pana' pasará los exámenes médicos del club e iniciará con los trabajos respectivos previos al campeonato.

Molinos el Pirata no podrá usar el rostro de Jack Sparrow en su escudo debido a que Walt Disney no responde a su pedido de poder utilizar la imagen del personaje.

