‘Cachito’ Ramírez vistió la camiseta de Alianza Lima ( 2016-19) recordó su paso por tienda blanquiazul. “Cuando firmé por Alianza dije que lo que me faltaba era salir campeón, y qué mejor con un equipo grande. Bengoechea tenía todas las intenciones de que yo continuara. Pero todo se dio muy rápido y tenía propuestas por responder. No me fui con bronca, pero sí con pena”, sostuvo en diálogo con GOLPERÚ.

Asimismo, contó cómo se fue el arranque del Sport Boys (su actual equipo) en la Liga 1 antes de la paralización a causa del COVID-19. “De visita hicimos buenos partidos y el equipo está para grandes cosas. Salimos a proponer en todas las canchas”, indicó.

