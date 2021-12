El defensor boliviano Luis Haquin fue presentado como nuevo jugador de Carlos A. Mannucci este jueves. En conferencia de prensa el jugador de la selección altiplánica se mostró contento por haber llegado a nuestro país.

“Una decisión que tomo por mi familia. El fútbol peruano es un fútbol que viene creciendo. Creo que han mejorado los últimos años. La selección ha ido a un Mundial y creo que los equipos están convencidos y enfocados en seguir creciendo”, manifestó.

“Agradecerle al presidente por la confianza y al ‘profe’ por contar conmigo. Voy a tratar de retribuirle con mucho compromiso, con mucho trabajo. Feliz de llegar a un equipo que aspira grandes cosas, que busca lo mejor y llevar al equipo a lo más alto donde se merece”, comentó.

Además, contó cómo fueron sus primeros días de trabajo. “Muy feliz con la bienvenida que mis compañeros me han dado desde el primer día. El poco tiempo que estoy acá me he dado cuenta que hay un grupo con mucha ambición, muy trabajador. Lo más importante es que todos estamos enfocados y convencidos de conseguir los objetivos”, sostuvo.

