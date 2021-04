Luis Guadalupe o simplemente el “Cuto”, es un tipo eternamente ligado a Universitario de Deportes. Comenzó su carrera como delantero y acabó siendo defensa. Este sábado 03 de abril celebra su cumpleaños número 45 y en esta nota recordamos cinco momentos inolvidables de su carrera.

Fue cargado por Alex Rossi

Diciembre de 1995. Durante un clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el “Cuto” cae al piso. El árbitro del partido Alberto Tejada consideró que fingió una lesión y le saca la tarjeta roja. Luis Guadalupe molesto va a buscarlo, pero Alex Rossi lo saca del campo cargado para evitar que el hecho llegue a mayores.

El gol ante Cristal en la final

Primera final de 1998. Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Nacional. Los celestes ganan 2-0, pero a los 85′ Luis Guadalupe realiza una gran corrida y marca el descuento en el arco celeste. Pocos días después los cremas ganarían 2-1 y campeonarían en penales.

El “Tengo Hambre” del “Cuto”

Año 2010. Luis Guadalupe defendía a León de Huánuco. Ahí surgió una de las frases más recordadas del “Cuto”: el “Tengo hambre”.

La jugada de Ronaldinho

También con camiseta de León de Huánuco. En un duelo contra Sport Huancayo Luis Guadalupe se animó a hacer un lujo, el rival se molestó, lo agredió y vio la tarjeta roja. “Se quedó picón y le hice la de Ronaldinho”, dijo el “Cuto” luego del partido.

El título ante Alianza Lima

Año 2011. Luis Guadalupe hizo historia y le ganó el título nacional a Alianza Lima. Además, le dio al “Ciclón” su primer y único título nacional. Tras el partido le dedicó unas palabras a los íntimos.

“No me gustan las injusticias, ellos hicieron trafa, no querían jugar a las 4, querían jugar a las 5, no querían el permiso, no que el otro. Yo digo “tengo 35 años y estos muchachos tienen 18 y terminan acalambrados”. Ah soberbios, soberbios, la humildad, hoy día voy a comer una carapulcra con sopa seca. En los festejos hasta bailó. Inolvidable.

¡Feliz cumpleaños Luis Guadalupe! ¡Felices 45 “Cuto”!