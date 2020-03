Luis Guadalupe vive el aislamiento social obligatorio en una situación especial. Por circunstancias del destino, ‘Cuto’, está en Chincha con su hijo Leonidas, su madre María y parte de su familia. A pesar de esto el exdefensa no pierde el buen humor, se ríe de la imitación que le hizo Luis Advíncula y trata de sobrellevar este complicado momento con fe y optimismo.

Cómo estás pasando está cuarentena

En familia. Traje a mi mamá a Chincha y me tuve que quedar por la cuarentena y el toque de queda. Estoy acá con mi hijo, pero mi esposa se quedó en Lima.

Cómo ha afectado esta situación a tu restaurante ‘Cuto 16’

Como a todos, el 18 de marzo cumplimos tres años y lamentablemente no lo pudimos celebrar. Pero yo siempre digo que por algo pasan las cosas, en mis 43 años, nunca me había tocado vivir una cosa así, pero es en estos momentos cuando más se debe valorar a la familia, demostrar la fe, el respeto al prójimo y que los peruanos unidos podemos lograr muchas cosas.

En estas pocas fechas de la Liga 1, cómo has visto a la ‘U’

Hay un buen trabajo y se ve la mano del entrenador, algo que no sucedía el año pasado. A pesar de que no tiene un gran plantel, hizo una digna Copa Libertadores y en el campeonato se ve que puede pelear por el título. La verdad que el trabajo que hace Gregorio Pérez es para aplaudir. Me gusta el orden que tiene el equipo, los extranjeros se han acoplado rápido y el equipo sabe a lo que juega.

De los refuerzos, cuál es que el más te ha impresionado

Dos Santos me gusta mucho, es un 9 letal. Me hace acordar a (Adrian) Czornomaz, pero con más movilidad. Es chocador como (Mauro) Cantoro, tiene buen juego aéreo como (Roberto) Farfán y corretea a los defensas. A los centrales no les gusta ese tipo de jugadores y creo que es un delanero que necesitaba el club, alguien que todo lo vea gol y que siempre esté metido en la jugada.

Tú eres amigo de Donald Millán, has podido hablar con él, sobre el presente que vive en la ‘U’

Siempre hablo con él. En la ‘U’ ya hubieron jugadores como él, como en el caso de Mayer Candelo. Yo sé que el hincha quiere algo más de él, pero él normalmente a jugado en equipos chicos y ahora tiene que asumir un rol diferente, pues está en un equipo grande. Él la tiene clara y es cuestión de tiempo para que demuestre todo lo que puede dar.

Qué te pareció la imitación que te hizo Luis Advíncula

Lo he visto y ha sido una locura. A ‘Lucho’ yo lo conozco desde 2009, yo fui el que le puso ‘Bolt’ y siempre ha habido un respeto mutuo. Me llamó un día antes para enseñarme el video y me dijo “’Guagua’, mira el video que he hecho”, cuando lo vi, me empece a reír, porque se metió al personaje, los gestos, todo, le dije que me había alegrado el día. Y después me dice que lo iba a subir a sus redes sociales y le dije que sí, porque era una forma de alegrar a la gente en este momento complicado

Y después que lo subió

Me han reventado el teléfono riéndose. Nos ha robado una sonrisa a todos y esas cosas siempre suman en este tipo de situaciones. Para mi ha sido como un homenaje por todo los que pasó en 2011 y esa palabra (Soberbios). Uno siempre quiere dejar un legado e inculcarle cosas a los demás y creo que yo lo hice con ‘Lucho’.

A pesar de los años, todavía se recuerdan esas palabras y lo que pasó en ese partido del 2011

Antes de ese partido vivimos momentos críticos, porque perdimos en Chiclayo y cuando regresamos al hotel no había nadie, ni hinchas, ni dirigentes, ni mozos, tanto así que el comando técnico y nosotros tuvimos que servirnos nuestra comida. Eso nos sirvió para darnos cuenta que cuando todo está bien, están todos, pero cuando no… Eso hizo que saliera nuestra rebeldía y nuestro orgullo. Por eso a Matute fuimos decididos a ganar. El partido en el Nacional fue la cereza de la torta. Era David contra Goliat y yo sentía que nos miraban por encima del hombro. Salimos con confianza, con fe y lo ganamos, cuantos años han pasado y me acuerdo como si fuera ayer.

Esa final de 2011 fue muy especial

Si, porque sucedieron muchas cosas. Nosotros sabíamos lo que Alianza hacía. Y cuando el ‘profe’ Umaña nos preguntó a los referentes si queríamos jugar en Chimbote o Trujillo, nosotros dijimos en el Nacional (nosotros fuimos los primeros en campeona con el Nacional remodelado) recuerdo que ellos se sentían locales y que solo había un poco de gente de Juan Aurich y algunos con camiseta crema. Recuerdo que recibíamos información de ellos, que Montaño había comprado pasajes para Cancún, luego del partido en Matute y todo eso nos llenaba de confianza, estábamos poseídos y por eso salimos a matar en Matute y luego vino lo del Nacional, que fue mágico.

Cuándo viste todo lo que habías dicho al final del partido, qué pensaste

Después de dos semanas de festejos, me vi y me quedé sorprendido porque fueron cosas muy marcados. Lo de la soberbia, la fe. Yo estaba decidido a campeona y más contra Alianza, que para mi, como hincha de la ‘U’ es el enemigo.

Esas frases quedaron en la historia

Y otras también como “Hice la de Ronaldinho”, “Saqué el matamoscas”. La gente me dice que soy el ‘Rey del humo’, yo hacía mi show, pero siempre concentrado en jugar.

Te hubiera gustado retirarte en Universitario

Si claro. Me hubiera gustado terminar mi carrera en la ‘U’. Recuerdo que hice la pretemporada con Ruidìaz, Flores y toda esa generación, que siempre fue muy respetuosa. Recuerdo que cuando dijeron que estaba viejo, me propuse demostrar en los entrenamientos que estaba para jugar, pero los Leguía no tuvieron la voluntad. Hice todo lo posible, pero uno tiene dignidad. Ellos (los Leguía) no son dirigentes y nunca van a ser parte de la historia de Universitario. Yo no quiero reconocimiento, eso no me interesa, porque si vas a hacerlos, no debes saltarte gente, hay mucha hipocresía en eso. Yo ya sufrí mucho como futbolista, porque en el fútbol hay muchos intereses, ya no estoy para ponerme rodilleras, como algunos, eso no va conmigo.

Qué mensaje le das a la gente en estos momentos

Que tenemos que estar unidos. Hay que ser solidarios, recuperar el lado humano y la empatía, que se han perdido. También hay que ponerse en los zapatos del otro y siempre tener fe. Hay que agradecer el día a día, respetarnos y ser una sola idea, para salir de esto.

Dato

Luis Guadalupe confesó que el título logrado por Binacional ante Alianza Lima lo hizo recordar lo que hizo Juan Aurich en 2011 e indicó que si los equipos de provincia se lo proponen, pueden lograr cosas grandes.