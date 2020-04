Luis Guadalupe reapareció este domingo en medio de la pandemia de covid-19 para recordar lo parte de su trayectoria como futbolista a través de una transmisión en vivo, en la que detalló cómo recibió a Luis Advíncula en Juan Aurich.

El exjugador de Universitario de Deportes fue entrevistado en la cuenta de Movistar Deportes en Instagram y compartió una divertida anéctota que tiene con el actual lateral derecho de la selección peruana, cuando se vio obligado a ofrecerle una ‘cariñosa’ bienvenida al conjunto norteño.

En conversación con Michael Succar, periodista del citado canal, ‘Cuto’ comentó lo que sucedió en uno de los primeros entrenamientos de Luis Advíncula en Chiclayo, el día que no acató sus recomendaciones y terminó adolorido.

“Él estaba en el equipo B y ya lo había visto que era rapidísimo, me acerqué y le dije: ‘tu vuelves a pasar por acá y vas a ver lo que te va a pasar’. No sé en qué estaría pensando y no me hizo caso. Cuando quiso prender la moto yo ya estaba encima. Lo agarré por el costado y se quedó sin respiración. Tuvieron que sacarlo de la práctica”, indicó Guadalupe, quien se proclamó como “sobreviviente” entre “que venden más humo”.

El recordado referente merengue también señaló que el título de Juan Aurich en 2011 “costó sangre” bajo la dirección del colombiano Diego Umaña, quien “se peleó con todo el plantel”.