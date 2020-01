El reciente fichaje de Alianza Lima, Luis Aguiar, reveló detalles sobre cómo se dio su regreso al cuadro blanquiazul para la temporada 2020. En conversación con Gol Perú, el volante uruguayo contó que habló con Pablo Bengoechea y fue rápido concretar su regreso.

Pablo Bengoechea fue quien lo llamó

“Para todos fue sorpresa porque este momento no lo esperaba. Se dio y esperemos que sea lo mejor. Fue Pablo quien me llamó anteanoche, conversamos y al otro día, al minuto, solucionamos el tema que teníamos que solucionar con el club y enseguida viajamos para acá. Alianza tenía claro lo que tenían que ofrecerme y acepté, es lo que realmente quería, volver.”, indicó.

Perú, un país atractivo para Luis Aguiar

Luis Aguiar, reciente fichaje de Alianza Lima, habló sobre su regreso al fútbol peruano e indicó que Perú es un país que le gusta, por eso no descartaba haber fichado por otro club: “Fue sorpresa que no haya seguido, sí. Siempre soñé en volver, si no volvía acá iba a volver a otro equipo, me gusta estar en Perú, la gente me quiere, es una ciudad donde me siento como en mi casa. Volviendo a Alianza uno se siente muy feliz pero podía haber jugado en otro equipo estando en Perú”, señaló.

Espera ponerse a punto

“He entrenado muy fuerte, pero necesito jugar al fútbol pero eso se agarra fácil. Tengo 10 días para que arranque el campeonato y espero llegar bien”, agregó Luis Aguiar.

El mensaje para los hinchas

Finalmente, Luis Aguiar quiso mandarle un mensaje a los hinchas de Alianza Lima: “A los hinchas les prometo sacrificio, humildad y respeto a mi institución y la camiseta. Luego no prometo nada. Espero dar lo mejor, que sea mejor que lo pasado y salir campeón”, sentenció.