Los casos que presentará Cristal para hacer que Herrera juegue ante Alianza

Sporting Cristal presentó un recurso ante la Comisión de Justicia para que Emanuel Herrera pueda jugar frente a Alianza Lima el próximo domingo, en la segunda fecha de la Liga 1.

El gerente de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, aseguró que han buscado hasta 15 casos parecidos al del delantero y esperan que le quiten la sanción. Recordemos que el delantero fue expulsado ante Sport Huancayo, luego de que fuera mordido por un rival.

"Ayer hemos presentado un recurso ante la CJ-FPF, donde comentamos lo que hemos podido ver en las imágenes. Nos ha sorprendido mucho el informe arbitral, pues habla de una patada de no existe. No creemos que hay algo ni cerca a una agresión y esperamos que accedan a nuestra pedido. Al final, no hay mucho que interpretar. Esperamos una respuesta entre hoy y mañana, me imagino que hoy sesionarán por lo que ocurrió en la fecha", dijo Alfonso García Miró.

El dirigente puso como caso principal al futbolista brasileño del Cruzeiro, Dedé, quien fue expulsado en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, pero fue habilitado para jugar el encuentro de vuelta.

"Hemos investigado y sustentado nuestro pedido con quince casos, siendo uno de ellos ahora último en la semifinal de la Copa Libertadores. No estamos entrando en un tema de interpretación, solo decimos que no hay nada. Hemos presentado esta apelación en nuestra vocación de siempre luchar por la justicia, sería inhumano y desleal con Emanuel Herrera no reclamar algo tan injusto", añadió.