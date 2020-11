Alianza Lima volvió a caer en la Liga 1, esta vez ante Carlos A. Mannucci, y buscará evitar el descenso en la última fecha del campeonato, cuando enfrenta a Sport Huancayo.

El cuadro blanquiazul ha recibido muchas críticas por el nivel mostrado y la periodista Lorena Álvarez, confesa hincha de Alianza Lima, se pronunció al respecto.

“El problema de fondo, para mi, no es perder, ir a segunda, sino haber renunciado a nuestra alma, al corazón blanquiazul. Eso me duele, me rebela. Hincha de Alianza seguiré siendo pero veo este equipo y no lo reconozco. Necesitamos la mística de vuelta. Urgente”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.