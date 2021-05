Hoy 20 de mayo de 2021 se cumplen 108 años del nacimiento de Lolo Fernández, máximo ídolo de Universitario de Deportes. El Bocón conversó con José Luis “Puma” Carranza, quien recordó lo que un día le dijo el “Cañonero”.

¿Qué significa Lolo Fernández para los hinchas de Universitario de Deportes?

Lo que hemos tenido la suerte de verlo los últimos días, para nosotros es algo lindo que lo hayamos conocido, que hayamos conversado y es el único ídolo que va a ser siempre de la U y del Perú. Para nosotros es algo muy importante. Otra gente no sabe lo que es. La gente lo tiene que recordar de la mejor manera. Los hinchas de verdad se van a ver el jueves. Tenemos todos poner el granito de arena para recuperar nuestro club que ya no sea secuestrado. Ese sería nuestro mejor regalo.

¿Llegaste a conocerlo?

Sí lo he conocido, yo he vivido en el Lolo, he tenido la suerte de ir a visitarlo a la Maison de Santé, también cuando estaba en el club, él se paseaba, la U tiene una historia muy rica y que todos los jugadores han engrandecido el club. En otros países hacen buenos reconocimientos.

¿Qué recuerdos tienes de Lolo?

Cuando tuve la suerte de verme y siempre sobretodo los consejos. Me acuerdo de una palabra, tu vas a llegar lejos, eso es el mejor recuerdo, eso para mi es lo más preciado. Que los chicos aprendan de la historia que tenemos de los referentes. Este club era muy respetado, era símbolo de unión y familia.

¿Algo que recuerdes de cuando Lolo Fernández se paseaba por el estadio?

Él veía a las divisiones menores. Verlo a él era un plus, los dirigentes nos hablaban quien era, no solamente de Lolo sino de todos los jugadores que han derramado sudor, buen juego y la garra. Eso es lo que tenemos que traer otra vez, que sepan que jugadores han pasado.

¿Se dice que con él nació la garra?

Claro. Sobretodo las buenas intenciones que habían en la institución. Se respiraba aire de felicidad, de respeto, cariño, familia.