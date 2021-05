No solo es un ídolo, es una leyenda, un tipo que desata pasiones y tiene millones de seguidores a lo largo del Perú. Es más, para muchos es uno de los creadores de la garra y quien escribió parte importante de la historia de Universitario. Es Lolo Fernández, el hombre que nació un 20 de mayo de 1913 y hoy se cumplen 108 años de su natalicio.

Esta nota está dedicada al máximo ídolo de Universitario de Deportes, cuya leyenda crece día tras día. Y para hablar de Lolo Fernández conversamos con personajes del deporte que tuvieron el honor de conocerlo y también con un periodista que investigó su vida. A continuación te contamos cinco historias del gran “Cañonero”.

SUS CINCO GOLES ANTE RACING:

Cuando hablamos de Lolo Fernández muchos recuerdan el partido ante Alianza Lima que se jugó el 30 de agosto de 1953, en el que el ídolo merengue marcó tres goles. Pero esa no fue la única vez que salió en hombros de un estadio. El periodista e historiador Jaime Pulgar Vidal nos relató otro episodio.

Era la “Noche Buena” de 1944, Universitario se enfrentó a Racing y Lolo Fernández tuvo un partido memorable pues marcó cinco goles.





“Lo más llamativo se me ocurre recordar el partido entre la U y Racing cuando lolo anotó los cinco goles y la U le pudo ganar a Racing 5 a 3. Y no tanto por los goles aunque anotar 5 goles en un partido es más que suficiente. Probablemente el hecho más importante haya sido que Lolo salió en hombros de la hinchada. Es decir ya desde una época relativamente temprana de Lolo los hinchas de la U tenían a Lolo como un ídolo. Eso es algo notable para un jugador al punto que cuando años después se inaugura el estadio de la U, el estadio lleva el nombre de Lolo, Lolo juega el partido en ese estadio. Eso es algo que yo nunca he visto o no conozco”, contó Jaime Pulgar Vidal.

LA APARICIÓN DE LOLO:

Mucho se habla de sus logros, los títulos que logró con Universitario de Deportes o las hazañas con la selección. Eso sí, poco se conoce de sus primeros pasos en el cuadro crema. Jaime Pulgar Vidal nos aclara el panorama.

Hay que tener en cuenta que aparece en el equipo de reserva anotando goles y de ahí anota gol en el primer equipo, es probable que a la U de aquella época le faltase un goleador, la situación es propicia para que llegue Lolo y se convierta en el goleador del equipo y convierte goles de todo tipo. Eso resuelve un problema, es lo que le gusta a los aficionados que su equipo gane y tener a un goleador. Más allá de los mitos la presencia de Lolo en el equipo del combinado del pacífico y en la selección que gana la Copa América confirma que en esa década de los 30 Lolo se convierte probablemente en uno de los mejores jugadores del fútbol peruano.

'Lolo' Fernández cumpliría 108 años este 20 de mayo del 2021. (Foto: Andina)





UNO DE LOS PRIMEROS JUGADORES QUE NO FUE UNIVERSITARIO:

Como su nombre lo dice el cuadro crema fue fundado por un grupo de universitarios en 1924. Por eso, en sus primeros años eran estudiantes quienes defendían sus colores. Lolo, quien nació en Hualcará, no tenía estudios y fue uno de los primeros futbolistas del club que no era universitario.

“La U se funda el 24, él llega al equipo el 29, debuta el 30. Era un equipo casi integrado en su totalidad integrados por jugadores de la universidad, y claro los jugadores de la universidad pueden haber tenido cierta calidad pero es claro que no todos son magníficos jugadores. Y Lolo no te digo que es el primero que llega que no es de la universidad pero debe ser de los primeros, de un primer grupo de jugadores que no están en la universidad y que llega a universitario como un refuerzo de fuera y se convierte en lo que es. Era un tipo que sabía que el fútbol requiere de disciplina y probablemente tenía la disciplina adecuada sin ser estudiante de la universidad, Lolo que llegaba de afuera habría que tenido que aprenderla pero no ya la tenía, la lucía y eso es lo que hace que se convierta en el jugador que era y muy apreciado no solo por los hinchas, sino por los mismos jugadores de la U”, comentó Jaime Pulgar Vidal.

SUS TRES DESPEDIDAS:

La historia nos ha hecho recordar el duelo ante Alianza Lima de 1953 en el que el “Cañonero” hizo tres goles. Eso sí, luego tuvo dos despedidas más: una ante Centro Iqueño y la otra el día de su entierro en 1996.

“Habría que recordar que Lolo en los años 40 ya no es un jugador que fuese apreciado, tu sabes que los aficionados van cambiando, lo que va ocurriendo es que a veces llegan jóvenes que no saben nada del pasado, no han conocido a Lolo, esos hinchas en varias oportunidades pifiaban la presencia de Lolo Fernández, ya no lo querían en el equipo. Es evidente que en este partido que funge de despedida frente a Alianza Lima nadie esperaba que hiciera lo que hace, tres goles, hace lo que había hecho en su carrera, anotar goles, convertirse en la estrella del equipo. Eso hizo seguramente que muchos aficionados hayan empezado a recordar las historias de Lolo y algunos más jóvenes hayan empezado a conocer a Lolo Fernández”, manifestó Jaime Pulgar Vidal.

Los hinchas de Universitario le rindieron varios homenajes como este telón. (Universitario)

“Ese partido contra Alianza es un partido más del campeonato y ahí o Lolo decide que no juega más o el entrenador. Las circunstancias de la despedida es algo que nunca me he preguntado, quién decidió que ese fuese el último partido de Lolo ahora que me pongo a pensar no lo sé, pero todos entendieron que ese iba a ser el último partido de Lolo. Lolo no juega más en el campeonato hasta que llega el partido de despedida contra Centro Iqueño que juega unos minutos e intercambia la camiseta con Arce que era el delantero que llegaba. Esa fue su despedida oficial. Luego cuando es llevado al Lolo Fernández en un homenaje que le retribuyen los hinchas a Lolo fallecido que ocurre en el estadio que lleva su nombre y espero que siga existiendo”, agregó el historiador.

MITOS ALREDEDOR DE LOLO:

Cerca de Lolo Fernández han surgido muchos mitos. Muchos dicen que rompía redes o que en un partido desmayó a un rival tras un remate. Jaime Pulgar Vidal aclara algunos de ellos.

“También he escuchado la historia (del rival que habría desmayado) pero tampoco tengo una fuente precisa para afirmar eso. Se han dicho muchas cosas que cuando estaba en la hacienda de Hualcará el metía pelotazos a la pared y se caían recubrimientos de adobe. Lo que quiere decir esto es que Lolo tenía un remate muy potente, la metáfora alcanza episodios épicos, se construye sobre esa metáfora una historia. Lo que habría que sacar claro de todo esto es que Lolo remataba muy fuerte, era un goleador de aquellos, es probable que algunos equipos del extranjero lo hayan querido, seguramente no le ofrecieron el cheque en blanco, no lo sé, pero es claro que esta historia da la idea de que equipos extranjeros lo hayan querido tener pero al final por alguna circunstancia Lolo no acepta”, dijo Jaime Pulgar Vidal.

Lolo fue campeón con la selección en los Bolivarianos 1938 y la Copa América 1939.

Un mito que sí no es cierto según Jaime Pulgar Vidal es el supuesto enfrentamiento que tuvo con Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936.

“Él estuvo en Berlín, en los bolivarianos del 38 que perú gana la medalla de oro, en los juegos olímpicos de berlin donde también es parte de otro mito del enfrentamiento de Perú con Hitler, ese mito me gusta desmitificarlo porque es una confusión política. A Hitler el equipo de Austria no le interesaba, Hitler defendía a Alemania y quería que Austria sea parte de Alemania y finalmente lo consigue en el año 38. El equipo alemán jugaba esos juegos olímpicos, Hitler va a ver jugar a Alemania en el fútbol de los juegos olímpicos, Austria ni lo mira. Se construye este mito para una contienda política en el año 36, a partir de ahí se han hecho hasta teleseries que al comienzo decía esto está basado en historias que uno ha escuchado. Hay un montón de gente que me dice hoy si he visto que Lolo estuvo enfrentándose a Hitler. El mismo Galeano cae en el juego y tiene una palabra celebre “Para Perú” donde habla que Perú se enfrentó a Hitler. Me hubiera gustado decirle eso no es verdad. No se pudo”, sostuvo.

Eso sí, los mitos han servido para que crezca la figura de Lolo Fernández. “No se trata de desmitificar a nadie sino de entender porque los mitos se construyen alrededor de estos grandes jugadores sirven para que el aficionado sienta un cariño adicional o especial con respecto a su equipo. La idea de vincular a Lolo con la garra, lolo es garra, la u es garra, qué duda cabe que Lolo es Universitario de Deportes. Los mitos están hechos para lograr una identidad y probablemente son leyendas con algo de verdad”, comentó Pulgar Vidal.