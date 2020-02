Álvaro Barco ha explotado luego del polémico penal (e inexistente) que sancionaron en contra de la San Martín y que perjudicó a los ‘Santos’, pues le permitió a Alianza Universidad marcar el 1-2 final con el que se llevarían la victoria. Lo que no captaron las cámaras de la transmisión fue el momento preciso en el que los árbitros se dirigían a camerinos y el director deportivo de San Martín realizaba reclamos airados.

El video publicado en Twitter por la cuenta del medio ‘Momento Deportivo’ muestra en imágenes a Álvaro Barco realizando reclamos a los árbitros mientras ellos se dirigían rumbo a los vestuarios. Tres policías se quedaron afuera custodiando el lugar mientras el dirigente de San Martín se mostraba bastante ofuscado por la situación.

¡Explotó Barco!

Tras culminar el partido, el gerente deportivo del @Club_USMP reclamo airadamente a la terna arbitral por lo que el considera un penal inventado por el arbitro Jesús Cartagena en contra de la USMP.#liga1 #momentodeportivo pic.twitter.com/wVRarazT9X — Momento Deportivo (@Momento_Depor) February 16, 2020

En conferencia de prensa, Álvaro Barco explotó: “Necesitamos la ayuda de todos. no es posible no podemos seguir avalando esta clase de arbitrajes que nos está perjudicando a todos. Esto ha sido inconcebible. No tiene calificativos para poder defender esta situación”, indicó el dirigente Santo.

San Martín suma un punto en la Liga 1 2020 con una victoria obtenida y es su segunda derrota en el campeonato. Por su parte, Alianza Universidad sigue como líder del Torneo Apertura con puntaje perfecto y alcanza a Universitario en lo más alto de la tabla de posiciones.

