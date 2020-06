Este domingo 28 de junio se confirmó que la fecha para el reinicio de la Liga 1 será el próximo viernes 7 de agosto, sufriendo una semana de retraso respecto a lo previsto. Además, Víctor Villavicencio habló sobre el tema de los descensos y el reinicio de la Liga 2 (Segunda División) para este 2020.

“Los descensos se mantienen los 4. No podemos especular (con el reinicio de la Liga 2) porque estamos enfocados en la Liga 1, quisiéramos reactivar la Liga 2 pero debemos ir paso a paso”, indicó Víctor Villavicencio en entrevista con RPP sobre el regreso de la Segunda Divisón.

“La FPF tiene la intención de reactivarlo pero ante estos hechos debemos ir paso a paso, centrarnos en que la Liga 1 sea lo mejor posible, minimizar los riesgos y analizar inmediatamente la Liga 2 pero sí está en el radar poder reactivarla”, añadió el gerente de la Liga 1.

Otro tema que tocó fue acerca de la Bolsa de Minutos: “Es fundamental, tenemos el pensamiento de que a futuro debe reducirse o que no haya, no debe ser una obligación pero ahorita sí habrá Bolsa de todas maneras. Hay que analizar porque hay clubes que tienen muchos futbolistas que tienen jugadores de categorías 2000 o menores pero también hay otros que no tienen muchos futbolistas inscritos y hay que hacer un análisis para establecer la cantidad de minutos”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR