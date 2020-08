El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se refirió a lo sucedido con la Liga 1, que se ha suspendido por tres días, luego de los actos que protagonizaron los hinchas de Univesitario de Deportes en las afueras del Estadio Nacional.

“Vamos a tener una reunión con representantes de la Federación Peruana de Fútbol. No hemos concertado fecha aún, pero nos reuniremos lo antes posible también con la Policía y, si es posible, con los representantes de las barras, porque ellos también tienen que comprometerse”, dijo Walter Martos en la Villa Panamericana.

El presidente del Consejo de Ministros señaló que tomarán medidas si no se garantiza que los hinchas se queden en casa durante los partidos.

“Si no se garantiza ese escenario, indudablemente que como gobierno está de por medio la vida y la salud de las personas, y eso no está en juego. Eso no es un partido de fútbol y tenemos que tomar la seriedad en ese caso. La Federación y los representantes de las barras tienen que garantizar que no va a volver a suceder lo de ayer”, comentó.