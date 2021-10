No es un secreto que Sporting Cristal es el equipo que mejor está haciendo las cosas en el fútbol peruano en los últimos años. El orden y la disciplina rondan en La Florida, pero también los resultados. Es más, la cuenta de estadísticas de Twitter de “Son Datos No Opiniones” informó que los celestes acabarán por cuarto año consecutivo en el primer lugar de la tabla acumulada. Es verdad que eso no te da el título nacional, pero deja claro que si la Liga 1 no se dividiera en dos torneos cortos, el cuadro rimense sería en las últimas cuatro temporadas el campeón.

Sporting Cristal derrotó a Alianza Lima en la penúltima fecha de la Liga 1. Foto: Sporting Cristal.

A falta de un partido, el equipo de Roberto Mosquera ostenta 57 puntos, uno más que Alianza Lima, que ya cerró su participación en la Fase 2. Esta temporada ha sido una de las más efectivas de Cristal, pues ha sumado 57 de 75 puntos posibles, consiguiendo un 76% de efectividad. Inclusive, ello se podría superar si mañana vencen a Sport Boys. En el 2020, cuando levantaron el título, obtuvieron 56 de 84 puntos (67%); en el 2019, año en el que llegaron hasta las semifinales de los Playoffs, lograron 65 de 102 puntos (64%); y en el 2018, también cuando campeonaron, llegaron a 91 de 132 posibles (69%).

Sin embargo, Sporting Cristal no se duerme en sus laureles y Mosquera ya prepara a sus pupilos para afrontar las finales, el 21 y 28 de noviembre ante Alianza, en el estadio Nacional. Ahí, buscarán el bicampeonato, algo que no ocurre desde lo logrado por la Universidad San Martín entre el 2007 y 2008. Es más, la ‘Mosca’ espera que la Liga 1 y las autoridades tanto del fútbol como del estado aprueben el ingreso de los hinchas (aforo reducido) para contar con el apoyo de sus aficionados.