Falta poco más de un mes para que se reinicie la Liga 1 2020, torneo que tiene como líder a Alianza Universidad con 16 puntos, seguido de Universitario, Ayacucho FC y Binacional con 13 unidades. Por ello, aquí te dejamos con todos los detalles para que sepas cómo se llevará a cabo el reinicio del campeonato peruano.

¿Dónde se jugará el torneo?

Como se sabe, lo que resta de la Liga 1 2020 se jugará en Lima. El secretario general de la FPF, Óscar Chiri, indicó lo siguiente: “Le hemos planteado a nuestros clubes la contratación de sus estadios para que sea la Federación Peruana de Fútbol quien los alquile y pueda dar todas las facilidades, a través de un proceso trasparente, para la organización de los partidos. Vamos a realizar un concepto muy similar al de una competición internacional”, afirmó.

¿Dónde se llevarán a cabo los entrenamientos para los clubes de provincia?

Según señala Óscar Chiri, la Federación Peruana de Fútbol está consiguiendo 13 lugares de entrenamiento que cumplan con todos los protocolos de seguridad para que los clubes de provincia puedan realizar sus entrenamientos: “Se está haciendo la coordinación para que los equipos contraten el alojamiento y nosotros vamos a darles el transporte”, agregó.

¿Cuál será el formato de la Liga 1 2020?

Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, confirmó que se mantienen las 6 primeras fechas del Torneo Apertura, por lo que la tabla de posiciones no sufrirá modificaciones y desde el viernes 7 de agosto se completarán todos los partidos de las 13 fechas que restan. Ahora, el Torneo Apertura se llama Fase 1 y el Torneo Clausura es la Fase 2.

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 2020?

Luego de terminar con la Fase 1 y conocer al campeón, inicia la Fase 2 con 9 fechas de 90 partidos y una fecha que será el partido de definición. El ganador de la Fase 1 más el segundo de la Fase 1 serán cabezas de grupos de las series que se van a armar. Los ganadores de ambas series jugarán un partido de definición y tendremos al ganador de la Fase 2.

Así se jugarán los Play-Off: “Si el ganador de la Fase 1 es el mismo de la Fase 2, se le declara campeón nacional; si son dos clubes distintos los ganadores de ambas fases y además coincide que ambos son los dos primeros del acumulado se disputa la final ida y vuelta entre ambos y el ganador será el campeón nacional y si tenemos un ganador de cada fase y los dos primeros del acumulado son clubes distintos se disputan partidos de semifinal y final en ida y vuelta”, indicó Villavicencio.

Así se definirá el descenso y los cupos a torneos internacionales

Los cuatro últimos clubes del acumulado son los que descienden. Los cuatro primeros puestos del acumulado van a Copa Libertadores y los 4 siguientes irán a la Copa Libertadores.

¿Puede un jugador cambiar de club para el reinicio de la Liga 1 2020?

“La FIFA ha decidido excepcionalmente por el COVID19, que un jugador pueda estar inscrito en tres clubes durante el año y jugar por los tres clubes”, señaló Víctor Villavicencio.

¿Cuándo se abre el libro de pases?

El libro de pases estará abierto desde el 8 de junio hasta el 6 de agosto y el periodo FIFA TMS desde el 15 de junio al 8 de agosto.

Pruebas de COVID-19

Las pruebas de COVID-19 se realizarán cada dos semanas durante los entrenamientos y también antes de los partidos, por lo que se llevará un control estricto para cada juego de la Liga 1 2020. Además, se llevará un control de los posibles casos positivos de COVID-19 en cada jugador del torneo.

Finalmente, respecto a temas comerciales, Benjamín Romero, gerente de marketing de la FPF indicó que, como no existen localías, no habrá exclusividad y que cada uno de los sponsors de los clubes tendrán una valla en todos los estadios. Las marcas de cada club podrán estar en los backings en cada conferencia de prensa y dejó en claro que no se tocarán los derechos comerciales y que cada ingreso por pago de patrocinios van directamente a los clubes.

