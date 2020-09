A sus 34 años Víctor Rossel es un tipo con muchas historias en el fútbol. El popular ‘Pituquito’ ha defendido a 14 equipos peruanos a lo largo de su carrera y superó a un histórico llamado Sergio Ibarra. El Bocón conversó con el atacante de Atlético Grau y en esta nota nos habla de ello. Además, también toca otros temas como su futuro y quién es el mejor '9′ que vio en su vida.

Atlético Grau es el club peruano número 14 en tu carrera y con ello superaste a Sergio Ibarra que defendió a 13. ¿Feliz por esa estadística?

El gran ‘Checho’. Son estadísticas, a veces las estadísticas me sorprenden a mi, pero no son más que eso.

¿Jugaste con el ‘Checho’ Ibarra, cómo es él?

En el Boys lo pude conocer. Como persona A-1, que se hace querer muy rápido, como es en la televisión así también es en el vestuario. Como jugador yo siempre le admiré porque le rebotaba la pelota y entraba. Eso a mi siempre me llamó la atención porque los goles siempre terminan costando más.

¿Aprendiste algo del ‘Checho’ Ibarra?

Aprender más que todo la ubicación porque el viejo a veces pateaba con el tobillo y entraba. Veía bastante el tema de la ubicación para intuir donde va la pelota.

¿Luego del ‘Checho’ no ha aparecido otro '9′ igual en el fútbol peruano?

Después de el ‘Checho’ sigue Víctor Rossel (jajaja) no ha aparecido otro de esas características, son los antiguos 9, la pelota lo buscaba y había un romance con el gol.

¿En tu carrera has visto como el fútbol ha cambiado?

Ahora si no corres no juegas, todo va cambiando, evolucionando, van apareciendo chicos con muchas características, jóvenes con muchas condiciones.

¿Qué crees que fue lo mejor de tu carrera?

He tenido varios momentos que me han marcado, pero lo mejor son los amigos, después lo demás pasa. Estas estadísticas son recuerdos para sentarme en mi casa y ver lo que hice.

¿Eres de los que colecciona camiseta?

No, no tengo ninguna.

¿ De cambiarlas?

No tampoco. Son cosas superficiales, a las justas tengo un par de botines, para regalando todo, son cosas materiales.

¿Sport Boys es un equipo que te marcó?

El Boys es el equipo donde me inicié, tengo más de 40 goles, fue una etapa bonita, que ya se cerró y siempre se recuerda con cariño al equipo.

¿Cuántos años más vas a jugar?

Tengo pensado jugar unos años más, pero no se lo que vaya a pasar a fin de año. Tengo ya otros proyectos en mente, estoy pensando jugar unos años más, dejar el fútbol bien y después seguir con mi vida. Yo probablemente no voy a estar ligado al fútbol, nada de entrenador, asistente, no quiero nada de eso.

¿Quién es el mejor '9′ que has visto?

El mejor nueve que he visto yo es Paolo Guerrero, como él hasta ahora no hay ninguno. Esa camada del 84 son cracks, son jugadores que salen cada cierto tiempo.

¿Y es un poco contemporáneo con tu categoría?

Yo los he enfrentado en menores, era un placer verlo jugar, Paolo (Guerrero) era un crack con esas características desde chiquito.

¿Va a ser difícil encontrar a su reemplazante?

Sí, pero la vida continua, aparecen otros chicos y la pelota tiene que seguir. No creo que sea un impedimento.

¿Crees que te falta jugar en algún equipo?

No sabría decirte porque no se ni cómo voy a terminar este año. Veo a varios que tienen 39, 38, hasta 40 y siguen jugando pero no va a ser mi caso.