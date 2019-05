Liga 1: programación de la fecha 14 del Torneo Apertura

Este fin de semana se juega una fecha más del Torneo Apertura. La jornada 14 iniciará el viernes con el duelo del líder Binacional ante Sport Huancayo y, luego, Melgar recibirá a Sport Boys en Arequipa.

El sábado, Sporting Cristal buscará la victoria en una plaza complicada como es Trujillo ante Carlos A. Mannucci.

Mientras que el domingo, Alianza Lima visitará a Alianza Universidad en Huánuco y Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Municipal en el Monumental.

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 17 de mayo

3:30 p.m. | Binacional vs. Sport Huancayo

8:00 p.m. | Melgar vs. Sport Boys

Sábado 18 de mayo

11:00 a.m. | Unión Comercio vs. UTC

3:30 p.m. | Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

8:00 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal

Domingo 19 de mayo

11:15 a.m. | Piraca FC vs. Cantolao

1:30 p.m. | San Martín vs. César Vallejo

3:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima

4:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Municipal

