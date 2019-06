Liga 1 | Programación completa de la primera fecha del Torneo Clausura

Ya se conoce la programación de la primera fecha del Torneo Clausura. El jornada irá del viernes 12 de julio al lunes 15 de julio e iniciará con dos buenos partidos: Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci y César Vallejo vs. Binacional.

Universitario de Deportes debuta en el Torneo Clausura ante Ayacucho FC el sábado 13 de julio, mientras que Sporting Cristal hará lo propio el domingo 14 como local ante Sport Huancayo.

Finalmente, Alianza Lima visitará a Sport Boys en el Callao el mismo domingo 14 de julio y el lunes 15, Real Garcilaso recibirá a Pirata FC.

Liga 1 | Programación de la primera fecha del Torneo Clausura

Viernes 12 de julio

Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci – 3.30 p.m.

César Vallejo vs. Binacional – 8:00 p.m.

Sábado 13 de julio

UTC vs. San Martín – 3:30 p.m.

Cantolao vs. Alianza Universidad – 5:45 p.m.

Universitario vs. Unión Comercio – 8:00 p.m.

Domingo 14 de julio

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo – 11:15 a.m.

Deportivo Municipal vs. Melgar – 1:30 p.m.

Sport Boys vs. Alianza Lima – 4:00 p.m.

Lunes 15 de julio

Real Garcilaso vs. Pirata FC – 3:30 p.m.