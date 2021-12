Finalizada la Liga 1 con un nuevo título para Alianza Lima, luego de vencer en la final a Sporting Cristal, las premiaciones a lo mejor de la temporada, dejó a los íntimos como el equipo que más premios logró. La ceremonia fue realizada luego del sorteo del fixture para la temporada 2022.

Fueron siete categorías las que fueron premiadas. Todos fueron entregados por ex figuras del fútbol peruano y también integrantes actuales de la selección peruana, entre ellos: Óscar Ibañez, Waldir Sáenz, Marcos López, Edison Flores y Flavio Maestri.

Premio a la deportividad: Alianza Lima

Alianza Lima Mejor jugador Sub 20: Jesús Castillo

Jesús Castillo Goleadores de la Liga 1: Luis Iberico y Felipe Rodríguez

Luis Iberico y Felipe Rodríguez Mejor gol: Erinson Ramírez

Erinson Ramírez Mejor arquero: Ángelo Campos

Ángelo Campos Mejor entrenador: Carlos Bustos

Carlos Bustos Mejor jugador: Hernán Barcos

El gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, mencionó que el campeonato iniciará el 14 de enero y culminará el 31 de octubre. La razón por la que se elaboró este calendario atípico se debe a que desean que los jugadores se encuentren a disposición de sus selecciones antes del comienzo del Mundial Qatar 2022.

La Liga 1 Betsson 2022 se jugará de manera descentralizada (cada equipo en su localía) y se dividirá en Apertura y Clausura. Víctor Villavicencio confirmó que los ganadores de ambos torneos más los dos primeros del acumulado disputarán los ‘play-off’ a fin de año. Tal como sucedió en temporadas anteriores.

Además, la primera novedad será que ya no existirá la bolsa de minutos para la próxima temporada, la misma que obligaba a los participantes en la Primera División a sumar 1020 minutos con jugadores Sub 20 en sus plantillas. Si bien este requisito no será pedido en la edición 2022, sí se pedirá que todos los cuadros cuenten con cinco jugadores de dicha categoría en el plantel principal.