Orlando Lavalle: “Cómo usaremos el protocolo de sanidad, si a veces no tenemos ni un buen vestuario dónde cambiarnos” El entrenador de Carlos Stein hizo un llamado a la calma para no apresurar el reinicio de la Liga 1 , puesto que no todos los clubes se encuentran en las mismas condiciones logísticas y económicas.