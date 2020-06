Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio a conocer que el protocolo de sanidad presentado hace algunas semanas al Ministerio de Salud (MINSA) ya ha sido aprobado por la cartera que preside Victor Zamora, con lo cual los 20 equipos de la Liga 1 ya podrán retomar sus entrenamientos.

"Tengo entendido, y te lo puedo decir extraoficialmente, que el protocolo ya está aprobado por Ministerio de Salud. Entonces, ahora está en manos de la Federación, que tiene que entregar estos protocolos a los clubes y ahí viene la parte fundamental, ¿qué clubes están con la posibilidad de empezar a entrenar sino este fin de semana, la próxima semana?”, dijo en Radio Capital.

SOLO ENTRENAMIENTOS

Oblitas aclaró que en esta primera parte solo se está considerando lo que es el reinicio de los entrenamientos. El retorno de la Liga 1 aún tomará tiempo, después de una reacondicionamiento físico de los distintos plantes.

“Ojo, a entrenar. Nosotros no estamos hablando del inicio del torneo. El inicio del torneo tiene que ser con un número de días adecuados para la preparación de los jugadores, para que no haya un problema con el tema de lesiones cuando se vuelva a la normalidad, en el sentido de jugar (…) Va a depender mucho de cómo están preparados los clubes para empezar los entrenamientos. He conversado con una o dos personas de clubes muy organizados, ellos están preparados, si es que mañana tiene que cumplir los requisitos, lo cumplen. No todos van a poder empezar al mismo tiempo, pero esos van a estar en desventaja con los clubes que empiezan desde el primer momento”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Liga 1: Carlos A. Mannucci presentó propuesta para el reinicio del torneo sin descenso [FOTO]

Liga 1: transporte terrestre y aéreo se reactivaría entre junio y julio según el Ministro del MTC

Coronavirus Perú: Llacuabamba adquirió respiradores artificiales para apoyar a contagiados de COVID 19