Liga 1 | Jhonny Baldovino opinó sobre la situación de los clubes y jugadores de cara al reinicio del torneo

Poco a poco la Liga 1 está a tientas de pegar la vuelta, pero- antes-, los clubes y futbolistas tendrán que resolver algunos temas pendientes, como la situación laboral de los jugadores, la economía de las instituciones, o el protocolo de seguridad y sanidad que deberán cumplir para retomar los entrenamientos; y luego recién pensar en el retorno a la competición. Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, pasó por ‘Full Deporte por Depor’, donde aclaró estos temas.

La situación entre clubes y jugadores

“La situación está controlada en 17 clubes de 20 (...) aunque lo más probable es que sigamos en problemas con dos clubes: Carlos Stein y Binacional, que pasa por un tema de que los jugadores se terminaron de aburrir y cansar del trato que les da la junta directiva”.

“En Universitario esa situación se superó. Después del anuncio que hizo Carlos Moreno a nivel nacional de la suspensión perfecta, al día siguiente se comunicaron con los jugadores y reiniciaron el diálogo, llegaron a un entendimiento y está todo bien. Los futbolistas no huyen a los acuerdos, pero sí rechazan las imposiciones”.

Los ingresos por TV

“Lo que tengo entendido con la televisión es que los contratos son anuales, el paquete es anual, y la televisión se va a dar por satisfecha siempre y cuando se haya cumplido con el calendario anual de partidos. Siempre había un mínimo de 44, pero en esta oportunidad la televisión está resignando el número de partidos y está priorizando que se cumpla con el torneo”.

Suspensión perfecta

“Todos los clubes que anunciaron la suspensión perfecta terminaron negociando, terminaron cerrando acuerdos: Mannucci, Cantolao, la 'U'. El tema de la suspensión perfecta no es tan fácil como parece, pero mientras haya diálogo puede haber acuerdo”.

“Solo seis clubes no han necesitado acuerdos extras: San Martín, Municipal, Melgar, Ayacucho, UTC, Cusco FC y además también creo que Huancayo. Ellos no necesitaron de eso”.

¿Crisis económica?

“Hay 16 clubes de 20 que tienen acuerdos de televisión. De esos 16, de sus 12 ingresos por televisión representan el 80% de sus ingresos anuales. Entonces estos clubes tienen cubierta la planilla por derechos de televisión. El problema de los otros cuatro es que estos clubes adelantaron facturas y no tienen liquidez. Ese es uno de los problemas que tuvo la 'U'”.

Ingresos por taquilla

“12 equipos tenían pérdidas en taquilla anualmente. Solo cuatro son los que normalmente tienen ganancia por taquilla. Alianza, por ejemplo, tiene un ingreso en promedio de seis millones de soles en taquillas, pero ¿cuánto gasta en abrir estadio?, tres millones en promedio. Entonces en Alianza sí se puede considerar un buen ingreso porque es casi un millón de dólares al año que gana”.

Los protocolos

“Respecto al protocolo que se ha presentado al Ministerio de Salud, que es uno bien riguroso y trabajado por parte del equipo médico de la Federación, es que hay clubes que han demostrado muchísimo nivel como la San Martín, Melgar, Cusco FC, Sporting Cristal, la 'U' y Alianza. Todos están bastante bien preparados”.

“Todo empieza una semana antes de los entrenamientos con las pruebas a los jugadores, pero hay muchos en el extranjero, ese es un problema bien complicado que no se ha considerado”.

“El protocolo señala por lo menos 30 días de trabajo físico comenzando primero con el 30% del plantel de máximo 10 jugadores trabajando por grupos, y luego va aumentando y todo eso tarda cuatro semanas”.

“Los clubes que no tienen ingresos por derecho de TV están recibiendo el apoyo de la FPF así que no hay excusa para no cumplir con el protocolo y cumplir con la rigurosidad del caso”.

La situación de Deza y Gómez

“Jean Deza ya pasó su proceso y por ahora no tiene por qué salir. Ya su tema pasó. Y si ha seguido trabajando e incluso lo han mandado de vacaciones, quiere decir que su situación laboral es como la de cualquier otro. Lo de Alexi Gómez es lamentable. Su conducta no tiene ninguna justificación y es inaceptable para cualquier futbolista. En realidad para cualquier persona".

