Salió a contar qué sucedió. Este lunes se realizó la reunión virtual organizada entre la FPF y los clubes de la Liga 1 para informar sobre el regreso del campeonato local, sin embargo, la Universidad San Martín no estuvo presente según las declaraciones de Álvaro Barco.

El gerente deportivo de la USMP indicó que por “temas personales” no lo invitaron a la reunión que realizó la FPF este lunes. “Lamentablemente, la Universidad San Martín no ha podido participar de la reunión porque consideramos que, en una reunión informativa deportiva, no vemos conveniente que un Presidente de la Federación discrimine, no tiene por qué decidir quiénes van y quién no va”, señaló Barco en Radio Capital.

Asimismo, el directivo ‘santo’ señaló que la FPF se maneja de manera personal. “Simplemente, me mandó una comunicación que solo la entiende él (Lozano) y lamentablemente, no pude participar”, agregó.

Finalmente, Álvaro Barco indicó que la FPF es manejada por el secretario general Oscar Chiri de manera personal y lo calificó de ‘no democrático’. "La Federación va a cambiar ya que no todos los dirigentes son eternos, pero el futbol peruano sí, mantenerse fuertes y unidos será imposible con esta política de la Federación”, culminó.

