Recuerdo cuando era un niño cuya única ambición era convertirse en futbolista profesional. Todo el día acompañado de una pelota. No puedo imaginar cómo hubiese enfrentado esta pandemia impedido de jugar un partidito con mis amigos. ¡Qué situación terrible! Creo que hubiera sido uno de esos chibolos irresponsables que salen a “pelotear”. Total, a esa edad es el placer más grande para un niño. ¿Verdad?

Hoy soy entrenador y me toca dirigir sus prácticas a través de una plataforma virtual. Convivo junto a jóvenes con los mismos sueños que tuve y cada uno dentro de una realidad distinta.

Está el que se conecta siempre y nada lo distrae de su objetivo por ser futbolista. También el que no tiene internet y no puede conectarse. Otros (que no son pocos) empezaron a trabajar para ayudar a su familia y la única manera de ubicarlos es por una llamada telefónica.

Los une el mismo sueño y aunque serán pocos los que lo cumplan, están dispuestos a arriesgarlo todo por convertirse en jugadores de fútbol profesional.

En este proceso es fundamental la compañía del formador para guiarlo y apoyarlo, sobre todo, a mantener vivo el deseo de cumplir su anhelo.

Deben sentir que los ayudamos a ser mejores jugadores. Cada uno con las estrategias que mejor le dé resultado. Creo que esta es la obligación de nosotros los que elegimos este camino.

Tamaña responsabilidad tener en nuestras manos los sueños de los chicos y sus familias. Por eso mi reconocimiento a los colegas que valoran su vocación y son conscientes de la influencia que podemos generar en nuestros dirigidos.

Ya se reinició la Liga 1 y se está organizando el regreso de la Liga 2, si las condiciones lo permiten. Espero que piensen en los menores. Ellos no son ajenos a la realidad que enfrentamos y encuentran en el fútbol una manera de ser felices. No por ganar dinero, simplemente porque les genera placer.

A los chicos: No se desanimen, no perderán su estado físico, ¡no se olvidarán de jugar! ¡Paciencia! Esto pasará pronto y cuando suceda recuerden la angustia que sintieron al estar alejados tanto tiempo de nuestra amiga la pelota.

