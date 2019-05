Liga 1: FPF anunció que se aplicarán 7 nuevas reglas en el campeonato

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) señaló que a partir del mes de junio se aplicarán las nuevas reglas de la FIFA.

Las nuevas 7 normas se usarán en la Liga 1, Liga 2, así como también para el los torneos de menores y fútbol aficionado.

La FPF aseguró que "las nuevas reglas FIFA serán implementadas a partir de la fecha 3 para los equipos de la Liga2 y desde la Copa Bicentenario para los elencos de la Liga1 Movistar".

Estas son las nuevas reglas FIFA que se usarán en el fútbol peruano:

1) No continuará la jugadas tras un penal atajado o un rebote en los palos. Se señalará saque de meta.

2) No se convalidarán goles ni chances de ataque generadas con mano o brazo accidental dentro del área.

3) Los jugadores sustituidos podrán salir por el camino más corto. No hará falta que salgan por el centro del campo.

4) Una vez que el arquero ponga el balón en juego tras saque de meta, ya no hará falta que la pelota salga del área para ser disputada.

5) Desaparece la amonestación verbal. Los entrenadores serán sancionados con tarjetas amarilla o roja.

6) Habrá un bote a tierra cuando la pelota toque en el árbitro

7) Los jugadores que suelen incomodar a la barrera rival estarán, como mínimo, a un metro de distancia.





