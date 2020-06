Tras la suspensión de la Liga 1, a causa de la pandemia del Covid-19, los campos de fútbol de los principales escenarios deportivos del país quedaron prácticamente en abandono. Por ello, mientras los clubes profesionales se ponen a punto para reinicio del campeonato, los gramados de juego ya vienen recibiendo el mantenimiento necesario para volver a estar aptos para la práctica del fútbol.

Carlos Benavides, ingeniero agrónomo y experto en campos deportivos, mostró su preocupación por el nulo mantenimiento que vienen recibiendo el estadio Monumental de Ate, lo que les restaría chances de poder estar a punto para cuando se vuelva a rodar la pelota en la Liga 1.

“Tengo entendido que hasta el momento no se ha hecho nada en el Monumental. Por lo que me informan esa cancha está sin riego, tiene el pasto crecido y no sabemos cuándo empezará con su reacondicionamiento. Si ese tema no se soluciona, es muy probable que ese escenario se pierda para el mes de julio en caso se reanude la Liga en dicho mes”, indicó en Radio Ovación.

Asimismo, afirmó que en 45 días como máximo se encontrarían operativas las canchas de nuestro país. Sin embargo, indicó que la Federación Peruana de Fútbol maneja como opción que se utilicen algunas canchas de colegios, las cuales cuenten con la debida reglamentación.

