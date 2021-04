Su nombre es Ellinton Antonio Costa Morais, es brasileño de nacimiento, juega de delantero, tiene 31 años, todos lo conocen como Liliu y esta temporada llegó a Sport Huancayo. Dos cosas llaman la atención de él: siempre admiró a Ronaldo el ‘Fenómeno’ y en 2019 peleó la Bota de Oro con Lionel Messi y otras estrellas. En esta note te contamos su historia.

Liliu Sport Huancayo (Prensa Sport Huancayo)

Creció admirando a Ronaldo

Liliu nació en el municipio de Bauru en Sao Paulo. Las divisiones menores la hizo en Brasil, país en el que creció admirando a uno de los mejores delanteros de la historia: Ronaldo.

“La verdad que hoy en día no tengo un jugador que pueda decir me encanta tanto, mi ídolo de siempre fue Ronaldo el “Fenómeno”, fue el jugador que yo crecí mirando en la tele viendo jugar, siempre intenté hacer cosa que él hacia, miraba sus videos para después implementar en mi juego. Ronaldo siempre será una inspiración para mí”, contó a El Bocón.

Liliu creció viendo a Ronaldo como su referente y gritó sus goles. “Recuerdo muchos de sus goles, especialmente por la selección, me recuerdo muy bien la copa del mundo del 2002 especialmente los dos goles de la final, lo celebré mucho”, agregó.

Ronaldo Nazario fue campeón con la Selección de Brasil en el Mundial Corea-Japón 2002. (Foto: Getty Images)

Peleó la Bota de Oro con Messi

En la temporada 2018, Liliu marcó 31 goles con camiseta del Nomme Kalju de Estonia. Ello le valió para marchar primero en la pelea de la Bota de Oro por buen tiempo. Gracias a ello su nombre se codeó con el de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. El premio al final fue para el argentino, pero Ellinton se quedó con una buena historia para contar.

Liliu en el Nõmme Kalju de Estonia.

La verdad no era una cosa que yo esperaba, la temporada en estonia empieza en marzo y termina en noviembre. Yo me enteré en octubre, un mes o mes y medio antes de terminar la temporada, ya tenía 25 goles. Sabía que como recién empezaba las otras ligas más grandes de europa yo estaba arriba, pero fue algo bueno. Estuve adelante con nombres muy grandes cerca o detrás, solo estar en una lista con grandes nombres para mí fue bueno”, comentó.

En Bélgica con dos peruanos:

El debut profesional de Liliu no fue en Brasil, sino en el KVC Westerlo de Bélgica. En su paso por dicho club coincidió con dos futbolistas peruanos: Nelinho Quina y Daniel Chávez. A ambos los recuerda muy bien.

“Muy buenos jugadores, en ese momento Nelinho jugaba de lateral izquierdo, desafortunadamente no jugamos mucho tiempo juntos, solo cinco meses, una persona muy buena, me ayudó mucho cuando llegue, la otra temporada llegó Chávez, yo estaba en la transición de hablar inglés, fue bueno tener un sudamericano”, señaló.

Un trotamundos:

Ellinton también ha pasado por las ligas de Kuwait, Chipre, Israel, Malta, Suecia y Finlandia. De todas ellas las que recuerda como más complicado es su paso por el Al Nasr kuwaití.

Por la cultura que ellos tienen es un poco complicado. No hay muchas cosas allá para hacer, era un país cerrado, nomás tomar un café, no hay bar, no hay fiesta, está prohibido el relacionamiento con chicas. Es algo distinto a nuestra cultura”, sostuvo.

Hoy Liliu busca ganarse un lugar en Sport Huancayo. “Yo soy una persona que siempre busco mi espacio, creo que así he logrado muchas cosas en Europa, aún estoy adaptando mi forma de juego con la forma que se juega el fútbol en Perú”, cerró.