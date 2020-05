Melgar es uno de los pocos clubes que ya presento su protocolo de sanidad para el regreso a los entrenamientos. El cuadro rojinegro se encuentra a la espera de la luz verde para el reinicio de la Liga 1, aunque tienen claro que el Torneo Apertura tiene que se seguir su curso.

Carlos Bustos, entrenador del elenco dominó, señaló que empezar cero sería una medida que favorecería a los clubes que no arrancaron de la mejor manera el campeonato.

"No veo por qué no seguir el rol que venía sucediendo si se van a jugar dos partidos por semana. Me parecería extraño y erróneo querer arrancar de cero otra vez, no me parece justo que si Alianza Universidad sacó una gran cantidad de puntos tenga que comenzar de cero. Hay algunos equipos grandes que no arrancaron bien que quieren que comience todo de cero pero no me parece”, sotuvo en dialogo con Ovación.

“Nosotros tenemos una postura bien clara, lo que primero quisiéramos es que el torneo siguiera como estaba pero el problema es la logística de viaje de los planteles y entonces es difícil de poder hacer. Después lo que queremos es que se reactive la actividad y si quieren que todos vayamos a Lima lo hacemos. El torneo debe terminar cómo va porque los equipos que están arriba han hecho los méritos para estar ahí, si tiene que ser en Lima iremos ahí", agregó.

