Annie Del Carpio es la nueva arquera del Alianza Lima. El nuevo jale promete a los hinchas blanquiazules seguir trabajando desde su hogar para conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores. También resaltó el trabajo del club con el fútbol femenino.

¿Cómo se da tu pase a Alianza Lima?

Vengo jugando en el club en condición de préstamo desde el año pasado, pero gracias a Dios se pudo concretar mi pase hace unas semanas (jugaba en la San Martín). Yo venía entrenando con Alianza desde enero mientras se hacía formal mi llegada. Es un poco raro que se oficialice ahora, porque no puedes festejar ni estar con todos, pero estoy contenta de estar dentro de las filas del club y representar estos colores.

¿Cómo te han recibido los hinchas de Alianza?

Super bien. Quisiera agradecerles por ello. Me han escrito bastante personas, hinchas de Alianza, que han estado pendiente de mi llegada. Además me gustaría decirles que me comprometo a empujar el coche para lograr los objetivos y estar en la próxima Copa Libertadores.

SE PONE A PUNTO

¿Cómo van los entrenamientos?

Los estamos haciendo vía zoom de forma diaria. Entre entrenamientos, charlas psicológicas, de nutrición, el club nos está apoyando un montón en nuestra formación como deportistas.

¿Cómo es la relación con el profesor Samir?

Bien, al profesor lo conozco desde hace años. Él siempre me ha brindado su apoyo y su confianza. Además, he sentido su interés y he tenido su apoyo para que se concrete mi llegada a Alianza. Eso me motiva.

¿Cómo están trabajando el aspecto psicológico?

Tenemos un psicólogo que nos está capacitando para aprender a mantener la tranquilidad en estos días. Para nosotras entrenar en casa es un poco complicado, pero a pesar de eso nos está ayudando a mantener la calma y a controlar la ansiedad. Muchas veces esa ansiedad se ve reflejada en la alimentación. Incluso habla con nosotras de otros problemas que también podamos tener, ya que no solo somos deportistas. Algunas trabajamos y tenemos que llevar ambas cosas de la mano. Para ello, necesitamos tener estabilidad emocional. Yo, por ejemplo, me dedico al rubro farmacéutico, tengo mi botica, tengo que tratar de equilibrar todo. Cuando nos apasiona algo, hay que ver la manera de organizarse.

¿Se sabe algo del desarrollo del torneo?

Estamos a la espera de saber de forma oficial qué va a pasar. Espero que la Liga 1 se maneje con normalidad y se cumplan con los protocolos, porque va a depender de ello que nosotras volvamos a entrenar.

¿Crees que va a afectar en el crecimiento que venía teniendo el fútbol femenino?

Sí, la visibilidad que hubo el año pasado con los Panamericanos ha sido importantísima. Creo que a raíz de la pandemia, se está manteniendo. Los medios de comunicación no dejan de brindar información con respecto al fútbol femenino, es algo importante mientras no se puede reanudar el torneo. Lo que buscamos además es que se pueda profesionalizar por fin este deporte.

RESPALDADAS

¿Cómo ves el trabajo de Alianza en las redes sociales con el fútbol femenino?

Las redes sociales hacen que los hinchas nos conozcan y vayamos creando una historia dentro del club. Estas están dentro del plan estratégico que tiene Alianza con nosotras. Desde el marketing, la publicidad, nosotras también estamos creciendo, creándonos una imagen. Algo que creo debe ir de la mano con nuestro desarrollo dentro del campo. Es importante lo que está haciendo Alianza, porque no está enseñando cómo crear una imagen y a vernos como deportistas profesionales.





ARRIBA PERÚ

¿Sigues entrenando con la selección?

Ahorita sí estamos paralizados en cuanto trabajos, pero estamos teniendo charlas. Tenemos comunicación entre todas que es lo más importante. Esperemos que pronto podamos volver a entrenar.

¿Qué tan diferente es el fútbol y el fútsal desde el arco?

Ahora se relaciona mucho. Se complementan porque el fútbol te da reacciones bien rápidas. Este es un deporte con jugadas mucho más veloces que sirven cuando juegas al fútbol.