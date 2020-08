Giovany Rocío, miembro de la Comisión Legal de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se refirió al accidentado retorno de la Liga 1 en medio de la pandemia por coronavirus, además, advirtió que los incidentes en el exterior del Nacional no son responsabilidad de la FPF y señaló que Ricardo Gareca pidió la vuelta del fútbol, pero no le puso una pistola en la cabeza a nadie, pues era solo una opinión. Por último, se mostró en contra de la resta de puntos a los clubes por irresponsabilidad de las barras.

¿Hay la posibilidad de que la Liga 1 vuelva esta semana?

Estamos en diversas conversaciones. Es muy probable que el campeonato no se reinicie esta semana, al menos que el día de mañana, que es la reunión principal con el Ministerio de Salud y del Interior, que son quienes están presionando para que no vuelva, se llegue a un acuerdo.

¿Tenemos las condiciones para que el fútbol vuelva?

Esto nació por puro populismo del presidente Vizcarra. Él dijo que iba a volver el fútbol y pidió que se prepare a los 20 equipos. Hemos cumplido con todos los protocolos, se ha gastado bastante dinero por el tema de los traslados con los equipos de provincia. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con que se reinicie el campeonato. No hay que ser un genio para darse cuenta que el Perú tiene los peores índices de Latinoamérica en estos momentos. Sin embargo, el Presidente salió y dijo que era a pedido de la Federación. Eso es falso. No fue a pedido de la Federación.

¿Si Vizcarra no hacia ese pedido, el fútbol no regresaba?

Quien dijo en cierto grado de euforia, creyendo que eso iba a contentar a los peruanos fue el presidente. Yo soy amante del fútbol, pero creo que hoy en día debe pasar a un segundo lugar si vemos cuál es nuestra realidad. Incluso antes de que Zamora saliera del ministerio iba a señalar que el fútbol no iba. Era una de las personas que estaba en contra de que el fútbol se inicie. Lo que ha pasado con la U es simplemente un detonante del cual se han agarrado para tratar de cubrir el error que tuvieron en su momento.

Mucho se hablaba de que Ricardo Gareca fue uno de los principales impulsores del torneo…

Ricardo manifestó su posición, válida, estableciendo que a diferencia de otros países muchos jugadores están en actividad en ligas de Europa, mientras que los nuestros están en otro tipo de liga o en el Perú. Eso fue lo único que señaló el profesor Gareca. Él no puso una pistola ni dijo que se juegue el torneo. Él señaló algo que es real. Es una preocupación válida pero no necesariamente marcaba una pauta de lo que se tenía que hacer.

Sobre lo que ocurrió el viernes, ¿qué tanta responsabilidad tiene la FPF?

Jurídicamente hablando, la FPF no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad de la Federación y de la Liga 1 es del estadio hacia adentro. Lo que pueda ocurrir afuera del estadio es de absoluta responsabilidad de la Policía Nacional del Perú. Eso está en las normas. La policía estaba al tanto, porque esta aglomeración se acordó a través de Facebook, grupos de WhatsApp, y se sabía desde el día jueves. Creo también que lo que pasó es solo una excusa. El Gobierno tampoco estuvo de acuerdo totalmente en que vuelva el campeonato. Y es lo que ahora se está viendo. Hay muchas voces en el Ejecutivo.

¿Han habido sanciones?

No. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? Ninguno. No hay ni un solo detenido. ¿Eso es responsabilidad de quién? Eso no es responsabilidad ni de la FPF ni de la Liga 1 ni de Universitario de Deportes.

¿Cómo se va a prevenir que de esto no vuelva a suceder?

Se ha hablado de resta de puntos, pero particularmente yo soy enemigo de que se quiten derechos para sacar ventaja deportiva. Hay que encontrar mecanismos externos de coacción que no alteren el campeonato. Mañana puedes encontrar gente en otro punto de encuentro y no lo vas a relacionar a un club y les vas a quitar puntos.