El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Juan Sulca, explicó la situación del VAR en la nueva temporada 2020 y aseguró que no están listos para utilizarlo en la primera fecha de la Liga 1.

“Partamos de algo que es fundamental, el VAR es algo actual, que pertenece al fútbol moderno y si queremos tener un fútbol moderno tenemos que implementar. El VAR ya es una necesidad en el fútbol actual y no podemos quedarnos atrás”, dijo en Ovación.

“Tienen que haber tres condiciones: presupuesto, recursos técnicos y recursos humanos. Hay que cumplir con esas prioridades para poder implementarlo, para nosotros es fundamental porque es parte del fútbol moderno. Todos los actores del fútbol, jugadores, árbitros, aficionados y periodistas tenemos que estar acorde con el fútbol moderno”, añadió.

Juan Sulca explicó que aún es muy complicado implementarlo en todos los partidos. “Seamos realistas, son diez partidos, va a ser muy difícil tener VAR en todos los partidos. Todos conocemos la geografía del Perú, los expertos van a tener que opinar en cuáles ciudades del interior se puede o no aplicar. Será muy difícil aplicar a todos los partidos pero tenemos que empezar por algo, si ponemos trabas desde el principio no vamos a avanzar. No hacer nada es lo peor que nos puede pasar, creo que empezar en dos o tres lugares es importante, es el inicio de algo”, comentó.

Sobre su uso en la primera fecha de la Liga 1 2020 aseguró: “El VAR no se va a implementar la próxima semana, tienen que darnos tiempo. Si me preguntan si tengo recursos humanos para la primera fecha yo digo que no. Se va a hacer seguramente más adelante pero en algún momento tenemos que empezar y tiene que ser pronto”.