La Liga 1 Movistar está a poco de llegar a su fin cuando Binacional y Alianza Lima definir quién será el campeón de la temporada. Asimismo, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya están trabajando para organizar el torneo del próximo año.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano se refirió al torneo que se realizará con 20 equipos el próximo año pero que puede no empezarse con dicha cantidad de equipos, pues así lo confirmó el titular de la FPF en RPP Noticias.

“La Liga 1 del 2020 podría no jugarse con 20 equipos. Si un equipo no reúne los requisitos, no va a participar del torneo. Lo mismo pasará con la Liga 2. No queremos que sucedan hechos que causen comentarios que desestabilicen la buena organización ni manchen la imagen de la directiva que está en la FPF. Habrá una evaluación desde el inicio”, explicó.

Asimismo, Lozano explicó qué requisitos pasarán los clubes, incluyendo los de Segunda División. “Los que no estén en condiciones de afrontar el campeonato tendrán que ser impedidos de participar desde el momento iniciar. No hay que dejarlos correr y que a mitad de camino salgan”, finalizó.

