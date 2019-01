Leguía sobre DT de Universitario: "No tiene idea de lo que hace"

No se calla nada. El ex jugador y administrador de Universitario de Deportes, Germán Leguía, reapareció y esta vez lo hizo para criticar al técnico crema, Nicolás Córdova por lo que hizo la campaña anterior y viene haciendo en la pretemporada 2019 con el equipo merengue.

"Córdova hizo una campaña horrorosa, casi baja, cómo puedo estar de acuerdo con que siga. Tanto él como Pedro Troglio hicieron campañas horribles en estos años", declaró el popular 'Cocoliso' para Radio Ovación. Pues en el 2017, Troglio tuvo uno de los planteles más costosos de la U en los últimos años y no pudo lograr el tan ansiado campeonato, mientras que Córdova estuvo varias fechas en la zona de descenso.

La novela 'Loco' Vargas

Durante las últimas semanas, se supo que el ex jugador de la Fiorentina, Juan Manuel Vargas, no seguiría en Ate y Leguía se encargó de defenderlo ante la hinchada merengue que exigía su salida y al mismo tiempo de la actual administración. "Con Vargas creo que nunca trabajaron seriamente y ahora toman esta decisión que, buena o mala, no fue correcta", finalizó.

No le gustan los cambios

Germán Leguía señaló que el trabajo del joven volante, Javier Núñez, fue uno de los mejores en Universitario, sin embargo, el técnico chileno decidió sacarlo. "Fue de los mejores jugadores y de ahí lo saca. Por eso para mí Córdova no tiene ni idea de lo que hace. Están maltratando al futbolista de Universitario", agregó.

