Este martes 29 de diciembre, Alianza Lima anunció la salida de Leao Butrón del plantel blanquiazul y le agradeció por los 9 años que defendió la camiseta del club, en donde obtuvo 3 campeonatos (2003-2004-2017) y dos subcampeonatos en 2018 y 2019.

“Esta tarde me llamaron de Alianza Lima y todo bien, ya sabía”, afirmó el portero en Pulso Sports sobre su salida del cuadro blanquiazul, al que defendió durante nueve temporadas y del que es hincha confeso.

“No tengo ganas de jugar, en Alianza Lima no me han ofrecido nada, no quedó nada, viajaré a Estados Unidos en un par de semanas y quizás me quede por allá”, añadió Leao Butrón, por lo que probablemente se retire del fútbol.

Además, habló en RPP en donde señaló que “Me llamó hoy José Bellina, me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo”, explicó Butrón.

