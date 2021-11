Alianza Lima se quedó la primera final de la Liga 1. Los blanquiazules vencieron a Sporting Cristal con tanto de Hernán Barcos en el primer tiempo. Para el duelo de vuelta le basta un empate para ser campeón nacional.

Tras el partido, en entrevista a ‘Fútbol como cancha’, Leao Butrón, ex arquero campeón con Alianza Lima, manifestó su deseo de ver campeón a los íntimos: “Espero y creo que Alianza Lima va a salir campeón. Ojalá no me equivoque”.

Con respecto al trámite del encuentro, señaló: “El partido de Alianza Lima fue como venía siendo los últimos meses, arropado hacia atrás y siendo sólido. Cristal tenía más el balón, mejoró con los cambios, pero no fue tan profundo”.

Una de las polémicas del partido fue la falta de Alejandro Duarte sobre Wilmer Aguirre. Leao indicó: “La jugada de Alejandro Duarte es amarilla. Pero también pudo cambiar el resultado del partido y pudo ser expulsado. Considero que, más allá de aplicar el reglamento, también se debería contemplar que es poco premio para el otro equipo”.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partidazo que contó con la presencia de hinchas en las tribunas. Un gol de Hernán Barcos bastó para que los íntimos se quedaran con el primer partido de la final que les da una ligera ventaja en su afán de proclamarse campeón de la liga 1 Betsson 2021. En el siguiente video, te mostramos las jugadas más espectaculares que nos regaló este gran partido jugado en el estadio Nacional.

LO MÁS LEÍDO