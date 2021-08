El exarquero del Alianza Lima, Leao Butrón había indicado que la ‘Foquita’ no había pasado examen médico, agregando que era información de primera mano. Esto no había caído bien en los hinchas de Alianza.

Tras el triunfo ante Vallejo y mensajes de los hinchas, además del Comando Sur, Leao Butrón respondió a sus críticos por redes sociales: “Lo que dije de Jefferson Farfán, al cual estimo y escribí, fue que en Alianza Lima no le hicieron examen médico no solo a él, a mí también. Está grabado, no dijimos que Farfán no debería jugar, estábamos hablado de la lesión que no conozco en detalle”.

“Es un tema extenso. Yo he campeonado con Alianza Lima jugando, no en la tribuna. Yo no me creo más hincha que nadie. Cuando quise hablar con el Comando Sur, yo me he juntado con ellos porque se los pedí, me paré en una habitación con todos ellos. A mí no me manden mensajes por las redes sociales porque eso es de cobardes. No me gusta pelear y los conflictos. Que me llamen y los atiendo uno por uno”, agregó el arquero en el programa ‘A Presión’.

Peter Arévalo, conductor del programa, indicó que algunos hinchas interpretaron el festejo de Farfán (haciendo el gesto de silencio), era para Leao Butrón. El arquero respondió: “A quién en su sano juicio se le va a ocurrir que yo no quiero que Alianza Lima campeone. Hay que ser muy estúpido o mal intencionado, yo creo que va más por lo estúpido y un poco de malintencionado”.

Alianza Lima es el único líder la Fase 2 con 21 puntos, 5 más que Carlos A. Mannucci, su más cercano perseguidor. Aunque se dudaba del favoritismo de los íntimos debido al plantel armado, los dirigidos por Carlos Bustos están luchan por el campeaonato.

El próximo encuentro de Alianza Lima en la Liga 1 será ante Binacional. Debido a los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias, el torneo entró en receso y la fecha se disputará en la tercera semana de septiembre.