Las 5 noticias del día de El Bocón

Este martes, la noticias deportivas no han parado, ya que ha pasado de todos, desde la llegada del técnico chileno, Mario Salas, a Sporting Cristal, hasta la partida de Alberto Rodríguez a tierras colombianas. Así que acá realizaremos un resumen de todo lo que pasó en el segundo día de este año nuevo

Seguirá bailando samba

Pese a que mucho se dijo sobre el futuro del delantero Beto da Silva, hoy el representante del jugador, Lucas Bernoasconi, indicó que el atacante continuará en el Gremi, pero no cerró toda posibilidad de que llegue a otro club.

"Por el momento Beto tiene contrato con Gremio y se encuentra de vacaciones. El mercado recién empieza y vamos a ver que es lo mejor para su futuro este año. Además, él se está preparando fuerte para poder tener una chance de mostrarse para el mundial. Es su sueño", dijo Bernoasconi.

Las cosas claras

este martes, Mario salas fue presentando como nuevo técnico de Sporting Cristal por la siguientes dos temporadas, donde dejó claro que la prioridad en estos momento es encontrar un buen defensa central.

"Todos los refuerzos cuentan con nuestro visto bueno, el puesto de defensa a central es el cupo a llenar, estamos viendo lo del zaguero. No nos apuramos. Hay nombres que vienen de la dirigencia y otros que yo he entregado. Los que presento son los que he visto, entrenado o conozco del fútbol chileno", aseveró.

No le abrieron la puerta

La marca Umbro sigue con los problemas con la administración actual de Universitario de Deportes, esta vez la empresa deportiva llevo la indumentaria para la temporada 2018, pero nadie del club los atendió, así lo confirmó el gerente de la marca, Johan Vela. Recordemos que hace unas semanas, el club anunció que resolvía el contrato por incumplimiento de la parte de la marca, a lo que Umbro respondió que legalmente el contrato sigue vigente.

Se queda el capitán

ante la incertidumbre de los hinchas 'grones' sobre las renovaciones del plante campeón. Este martes, a través de las redes sociales, Alianza Lima oficializó la renovación de Rinaldo Cruzado por las siguiente dos temporadas. "¡Se queda! Nuestro capitán, Rinaldo Cruzado, renovó su vínculo con nuestra institución por las dos próximas temporadas", se lee en la publicación del club.

El 'Mudo' se muda a Colombia

Alberto Rodríguez ya estaría con las maletas hechas para viajar en las próximas horas a Colombia, y no para vacacionar, sino para jugar.Así lo confirmó el presidente del Junior de Barranquilla, Antonio Char, a medios colombianos.

"Estamos situándole los tiquetes (pasajes de avión) a Alberto Rodríguez, zaguero central peruano, que estaría viajando en las próximas horas a Barranquilla", declaró Char.