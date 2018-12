Jefferson Farfán y su reacción tras ver lista de regalos de su hijo para Navidad

El volante peruano, Jefferson Farfán, tras una buena temporada con el Lokomotiv de Rusia decidió regresar a Lima para poder relajarse unos días y sobretodo, aprovechar en pasar las fiestas de fin de año con sus hijos. Con motivo de Navidad, el menor de ellos decidió sorprenderlo con la lista de regalos que desea ver debajo del árbol este 24 de diciembre, algo que la 'Foquita' inmortalizó en un tierno video.

En dichas imágenes se puede observar a Jeremy Farfán con una especie de carta doblada entre sus manos, después de unos segundos la desdobla mientras que su papá le pregunta: "Jeremy, ¿qué has traído hijito? No lo puedo creer. Ah, tu lista. ¿Todo eso tengo que comprar hijito?".

Pero eso no es todo, el pequeño Jeremy apeló a su buen comportamiento para escribir unas líneas dirigidas a Papá Noel: "Querido Papa Noel, me porté muy bien y tengo buenas notas. Puras AD. Quiero pedirte que me traigas estos regalos...", expresó.

Dentro de los regalados solicitados por Jeremy aparecen un Play Station y una computadora, ¿será que la 'Foquita' complacerá al menos de sus hijos?

LEE ADEMÁS