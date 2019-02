La acalorada discusión en Al Ángulo que obligó ir al corte comercial | VIDEO

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal ha sido muy comentado en estos días por las polémicas que hubo. En el programa Al Ángulo, los conductores Diego Rebagliati y José Chávarri protagonizaron una discusión sobre el partido, que obligó ir al corte para evitar inconvenientes.

Todo comenzó cuando Diego Rebagliati aseguró que el encuentro del domingo fue impreciso, pero tuvo mucha intensidad, hasta comparándolo con el fútbol argentino. Sin embargo, José Chávarri no estuvo de acuerdo y respondió: "Si yo quiero ver intensidad, me voy al hipódromo y veo como los caballos corren".

Al escuchar esto, Diego Rebagliati se molestó y no dudo en responder de forma acalorada: "No me ningunees, no hables de carreras de caballos como si yo estuviera hablando estupideces. Eso no te lo permito".

Franco Cabrera tuvo que cortar la discusión y mandar al corte comercial para bajar las revoluciones a los panelistas, quienes no paraban de discutir.

Mira el video