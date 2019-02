Así fue el último adiós de 'Kukín' Flores en el Callao | FOTOS

Un verdadero mar humano compuesto por miles de hinchas, familiares, amigos, futbolistas y excompañeros acompañó ayer desde la sede social del club Sport Boys, y recorriendo las principales calles del Primer Puerto, a Carlos Flores Murillo hasta el camposanto Baquíjano del Callao para darle el último adiós y enterrar sus restos ante el dolor y llanto de los asistentes.

Foto: Gerardo Marín

En una jornada sin precedentes, una multitud de gente acompañó al exfutbolista que paseó su zurda por los grandes clubes de nuestro fútbol, como Sport Boys, Universitario de Deportes y Alianza Lima, para despedirse de uno de los mejores jugadores peruanos con el balón, y uno de los hijos predilectos del Primer Puerto y de la ‘Misilera’.

La caravana humana duró aproximadamente cinco horas para llegar hasta su última morada.

Jornada de adiós

Todo comenzó desde la 1:00 p.m., cuando el ataúd de Carlos Flores fue sacado de su velatorio, en la calle Teatro, para iniciar así un homenaje póstumo que pocas veces se ha visto. Se recorrieron calles como Paz Soldán, Buenos Aires y Progreso, y también el legendario estadio Telmo Carbajo.

Uno de los momentos más tristes llegaría en Chucuito, lugar de residencia del jugador hasta hace poco. Allí, el ‘Conejo’ Rebosio, César ‘Chalaca’ Gonzales y su amigo Angobaldo, entre otros, cargaron el féretro para pasearlo por aquel vecindario.

Otro de los momentos más emotivos de la tarde se dio en el Asentamiento Humano Canadá, donde ‘Kukín’ creció y donde hasta hoy vive su madre.

Luego llegaron a la calle Atahualpa, emblema del pueblo rosado, hasta dar con el mismísimo estadio Miguel Grau, donde entre aplausos y cánticos de una hinchada que lo vitoreaba cual ídolo el ataúd de ‘Kukín’ fue visto por última vez antes de entrar al cementerio Baquíjano, lugar de reposo de sus restos.

Foto: Gerardo Marín

Allí ingresó al promediar las 6:15 p.m. Seguidores, amigos y familiares acompañaron al habilidoso volante nacional en una jornada que sirvió para conmemorar al exfutbolista hallado sin vida en su casa de San Miguel el último domingo 17 de febrero.

Palabras de elogio

En el maratónico recorrido, se fueron acercando voluntarios que se dispusieron a cargar el féretro, entre ellos diversos exfutbolistas y los futbolistas ya mencionados. Sin embargo, fue César ‘Chalaca’ Gonzales, su extécnico desde su etapa en menores en Cantolao, quien en medio de la tristeza mejor definió a ‘Kukín’.

“Él era todo. Él me enseñó a dirigir. Me enseñó a estudiar más psicología para entenderlo. Él no era el incomprendido; los incomprendidos éramos nosotros. Se fue uno de los mejores jugadores del fútbol peruano. Comparable con César Cueto. En ese nivel lo pongo. Pudo estar a nivel de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo; pero él no quiso. Y que esto sirva para muchos chicos”, indicó el DT durante su recorrido por las calles del Callao.