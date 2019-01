Koffi Dakoi fue inscrito como jugador de Tigres tras dejar la San Martín

Su destino está en México. El joven marfileño, Koffi Dakoi no seguirá más en la Universidad San Martín luego de que los santos no puedan retenerlo. Ahora, el juvenil es el flamante refuerzo extranjero del Tigres de México (dueño del pase) y de esta manera el jugador de 19 años no podrá ser cedido a ningún club.

El centrocampista estuvo voceado como reemplazo de Josepmir Ballón en Sporting Cristal, sin embargo, el presidente del conjunto cervecero lo descartó como posibilidad al decir que el nuevo jugador celeste era el sub 20 de la selección peruana, Jesús Pretell.

Dakoi ha sido inscrito como jugador sub 20 de Tigres y jugará con el equipo inferior de México, el ex jugador 'albo' ya tiene una semana aproximadamente entrenando con el cuadro azteca y en las próximas fechas espera hacer su debut oficial.

